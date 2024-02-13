Пожар в Анапе удалось локализовать на площади в тысячу квадратных метров

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Пожар в жилом многоквартирном доме в Анапе локализован на площади 1000 кв. метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в МЧС. Эвакуированные жильцы находятся в пунктах временного размещения. С ними работают психологи.
Причина возгорания пока неизвестна, рассказал один из жильцов сгоревшего здания. По его словам, в первом подъезде на 11 этаже проживали «неблагополучные люди».
Напомним, возгорание в 11-этажном доме на улице Объездная, 9 в Анапе произошло вечером 13 февраля. Как позже сообщила прокуратура региона, здание было построено без необходимой проектной и разрешительной документации. Сообщается, что администрация Анапы трижды обращалась в суд с иском к застройщику многоэтажки, в том числе о сносе объекта и с требованиями о пожарной безопасности.
По информации МЧС, вывести из огня удалось 440 человек, 112 из которых несовершеннолетние. Один человек пострадал, его экстренно госпитализировали.
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Артем Путинцев