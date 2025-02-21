Обломок ракеты Илона Маска упал во двор к поляку

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Во двор дома жителя Польши упал обломок ракеты американского миллиардера Илона Маска, сообщает издание Daily Mail.
Отмечается, что это произошло 19 февраля. Поляк Адам Боруцки услышал грохот неподалёку от своего дома. Когда удивлённый мужчина выбежал во двор, около забора он обнаружил неизвестный предмет, очень напоминающий топливный резервуар. После обнаружения находки он обратился в экстренные службы.
Местная полиция провела расследование и пришла к выводу, что упавший объект, скорее всего, является обломкой ракеты Falcon 9, построенную компанией Илона маска SpaceX. В феврале её запустили с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии.
Правоохранительные органы подчеркнули, что будут разбираться, как объект оказался во дворе дома местного жителя. К расследованию дела уже подключилось Польское космическое агентство.
Это уже не первый случай падения обломков Falcon 9 за последние дни. Накануне сообщалось об упавшей в пруд детали в районе города Черска. А за день до этого обломок упал в деревне Коморники.
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Местная полиция провела расследование и пришла к выводу, что упавший объект, скорее всего, является обломкой ракеты Falcon 9, построенную компанией Илона маска SpaceX. В феврале её запустили с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии.
Правоохранительные органы подчеркнули, что будут разбираться, как объект оказался во дворе дома местного жителя. К расследованию дела уже подключилось Польское космическое агентство.
Это уже не первый случай падения обломков Falcon 9 за последние дни. Накануне сообщалось об упавшей в пруд детали в районе города Черска. А за день до этого обломок упал в деревне Коморники.
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Анастасия Чинкова