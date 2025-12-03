Защитившую россиян на Бали от змеи кошку спасло чудо

03 декабря 2025, 21:43

Mash: на острове Бали кошка спасла семью российских туристов от змеи

Фото: istockphoto/oatawa

На Бали кошка по имени Мася оказалась в бедственном положении после того, как защитила своих хозяев от зеленой гадюки. Об этом сообщает Mash.