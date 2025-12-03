Защитившую россиян на Бали от змеи кошку спасло чудо
На Бали кошка по имени Мася оказалась в бедственном положении после того, как защитила своих хозяев от зеленой гадюки. Об этом сообщает Mash.
Туристы из Екатеринбурга решили провести отпуск на курорте, взяв с собой детей и питомца. Во время отдыха Мася заметила змею рядом с домом и, проявив храбрость, напала на нее. Однако рептилия укусила животное, и вскоре члены семьи обнаружили, что оно истекает кровью.
Владельцы начали искать ветеринарные клиники с противоядием, но смогли найти только одну подходящую. Специалисты отметили, что Мася выжила чудом, так как у нее образовался отек.
Ветеринарная клиника держала кошку в реанимации в течение трех дней, и сейчас она идет на поправку.
Читайте также: