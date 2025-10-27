Обманувшая более 30 семей турагент пыталась сменить фамилию и сбежать из-под домашнего ареста

27 октября 2025, 16:39

Нижегородский турагент обманула семьи на 10 млн рублей и пыталась сбежать

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

В Нижнем Новгороде турагент Татьяна Вайс, обвиняемая в мошенничестве на сумму более 10 миллионов рублей, пыталась сменить фамилию, чтобы скрыться из-под домашнего ареста и уехать за границу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.