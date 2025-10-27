Обманувшая более 30 семей турагент пыталась сменить фамилию и сбежать из-под домашнего ареста
В Нижнем Новгороде турагент Татьяна Вайс, обвиняемая в мошенничестве на сумму более 10 миллионов рублей, пыталась сменить фамилию, чтобы скрыться из-под домашнего ареста и уехать за границу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным источника, Вайс продолжала торговать турами до середины октября, несмотря на ограничение свободы. Одной из семей она заявила о резком увеличении стоимости путёвки с 410 до 683 тысяч рублей, аналогичным образом действовала и с другими клиентами. В результате число пострадавших увеличилось до 30 семей, а суммарный ущерб превысил 20 миллионов рублей.
Пострадавшие подали коллективное заявление в полицию и утверждают, что турагент планировала смену фамилии и побег за границу.
