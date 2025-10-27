Водитель туристического автобуса не пустил россиян в туалет и поплатился
Туристы из Перми выиграли суд у компании «Туры вкайф» и получили компенсацию за неудачную новогоднюю поездку в Астану. Об этом сообщает URA.RU.
Россияне приобрели путёвку стоимостью 34,4 тысячи рублей, однако путешествие оказалось не таким, каким его обещали изначально. Так, водитель туристического автобуса отказался пускать пассажиров в туалет, запретил закрывать занавески и в итоге не повёз группу обратно в Челябинск, хотя это было прописано в программе тура.
Кроме того, туристы прибыли в пункт назначения позже срока, из-за чего пропустили часть оплаченных экскурсий. Без предупреждения турфирма также заменила гостиницу на отель классом ниже.
Пермяки подали коллективный иск к компании, указав на ненадлежащее оказание услуг и моральный ущерб. Суд встал на сторону путешественников и постановил взыскать с «Туров вкайф» 227,7 тысячи рублей в их пользу.
