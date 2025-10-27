Водитель туристического автобуса не пустил россиян в туалет и поплатился

27 октября 2025, 11:14

Пермские туристы отсудили у турфирмы 227 тысяч рублей после поездки в Астану

Фото: медиасток.рф

Туристы из Перми выиграли суд у компании «Туры вкайф» и получили компенсацию за неудачную новогоднюю поездку в Астану. Об этом сообщает URA.RU.