Обманувшая российских блогеров турагент заработала миллионы рублей на чужом горе
Мошенница Хатуна Аташян, обманувшая больше 70 блогеров на турпутёвках, заработала более двух миллионов рублей за счет сбора средств от доверчивых пользователей. Об этом пишет Mash.
Обвиняемая украла чужое видео у девушки, которая рассказала о сложной жизненной ситуации: заболели близкие. Хатуна выложила ролик в блог от своего имени, сопроводив его призывом о сборе денег. Благодаря её репутации, сформированной светскими мероприятиями и сотрудничеством с брендами, аудитория перевела аферистке около двух миллионов рублей. После завершения сбора видео было удалено. Настоящий автор ролика обратилась в полицию.
Аташян прославилась тем, что обманула более 70 блогеров-миллионников, заставив их участвовать в турах по бартеру в ОАЭ, Турцию, Мальдивы, Сейшелы и Вьетнам. Блогеры, по её словам, могли отдыхать бесплатно, но за сопровождающих нужно было заплатить. После получения оплаты Хатуна начинала переносить сроки поездки и исчезала. Также есть подозрения, что Аташян могла участвовать в мошеннических сделках с недвижимостью и автомобилями.
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