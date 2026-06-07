Обманувшая российских блогеров турагент заработала миллионы рублей на чужом горе

07 июня 2026, 18:37

Хатуна Аташян заработала более 2 млн рублей на доверчивых пользователях

Фото: iStock/Oleg Elkov

Мошенница Хатуна Аташян, обманувшая больше 70 блогеров на турпутёвках, заработала более двух миллионов рублей за счет сбора средств от доверчивых пользователей. Об этом пишет Mash.