Хатуна Аташян, обманувшая блогеров на ₽50 млн, объяснила попытку побега угрозами
Хатуна Аташян, обманувшая российских блогеров на 50 млн рублей, объяснила попытку побега в ОАЭ угрозами. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Суд отправил 29-летнюю Аташян в СИЗО — там она встретит своё 30-летие. В суд девушка приехала с бахилой на лице, чтобы скрыться от журналистов.
Ранее она заявляла, что запуталась и испугалась последствий, хотела улететь в ОАЭ, а потом вернуться. В суде же утверждала: ей поступали угрозы от блогеров, а те караулили её у дома. Отмечается, что после задержания девушка материлась и вызывающе вела себя в отделении полиции. Её сняли с рейса за две минуты до вылета.
Следствие проверяет причастность Аташян к другим преступлениям — есть ещё несколько заявлений. Адвокат заявил, что девушка полностью возместила ущерб и начала возвращать деньги ещё до задержания. 20 июня Аташян исполнится 30 лет.
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