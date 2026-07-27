Обманувшего трех пенсионерок юношу задержали в российском регионе
На Сахалине полиция задержала 19-летнего жителя Приморского края, который работал помогал мошенникам в обмане трех пенсионерок. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.
Фигуранта поймали с поличным в Холмске, когда очередная жертва хотела передать 1,6 млн рублей для «повышения пенсионных выплат».
Всего в июле в полицию Южно-Сахалинска написали заявления несколько пожилых женщин. Злоумышленники убеждали их снимать все сбережения и передавать курьеру. В итоге 85-летняя пенсионерка лишилась более трех миллионов рублей, 74-летняя и 79-летняя — более двух миллионов рублей в совокупности.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. В настоящее время он содержится под стражей.
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