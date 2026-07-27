В Москве водитель напал с ножом на сотрудника ЖК после замечания о парковке
В Москве днём 25 июля на территории жилого комплекса на улице Мосфильмовской произошла ссора между охранником и водителем. Как сообщает mk.ru, инцидент случился на парковке.
Установлено, что охранник сделал замечание автомобилисту и попросил переставить машину, которая мешала проезду и стояла с нарушением правил. Водитель отреагировал агрессивно и напал на собеседника. В ходе драки мужчина нанёс работнику удар ножом.
Медики госпитализировали 35-летнего пострадавшего с открытой раной бедра. Врачи провели операцию, сейчас мужчина остаётся под наблюдением. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось об инциденте в Твери. Водитель сломал руку оппоненту газовым ключом из-за въезда на парковку.
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