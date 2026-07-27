Россиянин с двумя ножами напал на мать своей возлюбленной

27 июля 2026, 11:13

Житель Котласа с двумя ножами напал на мать бывшей возлюбленной в подъезде

Фото: iStock/zoka74

В Архангельской области задержали 33-летнего жителя Котласа за покушение на жизнь матери бывшей сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.