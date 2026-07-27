Россиянин с двумя ножами напал на мать своей возлюбленной
В Архангельской области задержали 33-летнего жителя Котласа за покушение на жизнь матери бывшей сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, 16 июля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, захотел свести счеты с 49-летней женщиной, которая была против его отношений с дочерью. Он вооружился двумя ножами, подкараулил ее в подъезде и не менее четырех раз ударил в голову и шею.
Довести замысел до конца преступник не смог — пострадавшей удалось покинуть подъезд, ей своевременно оказали помощь, и она выжила.
Ранее сообщалось, что в Москве водитель напал с ножом на сотрудника ЖК после замечания о парковке.
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