Убившему начальницу экс-сотруднику банка в Москве вынесли приговор

29 июня 2026, 18:00

Убивший начальницу экс-сотрудник банка получил 13,5 года колонии

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В столице вынесли приговор сотруднику банка, признанному виновным в убийстве своей руководительницы. Об этом сообщается 29 июня.