Убившему начальницу экс-сотруднику банка в Москве вынесли приговор
В столице вынесли приговор сотруднику банка, признанному виновным в убийстве своей руководительницы. Об этом сообщается 29 июня.
Как пишет Агентство городских новостей «Москва», суд назначил Константину Торопову наказание в виде 13 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, проинформировали в пресс-службе прокуратуры Москвы. Трагедия произошла 30 сентября 2025 года в отделении банка, расположенном на улице Автозаводская в Даниловском районе.
По данным следствия, Торопов, находившийся в подчинении у погибшей, на почве личной неприязни нанес ей два ножевых ранения в шею и грудь. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Суд признал фигуранта виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Государственное обвинение в процессе поддерживал прокурор Москвы Максим Жук. Помимо основного срока, Торопову назначили ограничение свободы на два года после освобождения.
Убитая занимала должность заместителя руководителя филиала кредитной организации. Причиной конфликта, по версии следствия, стало намерение руководства уволить подчиненного. Приговор пока не вступил в законную силу.
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