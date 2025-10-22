Достижения.рф

В Ставрополе произошёл взрыв на остановке у воинской части, есть пострадавшая

Фото: Istock/PMLouro

В Ставрополе возле воинской части прогремел взрыв. В результате инцидента пострадала женщина. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.



Инцидент произошёл рядом с территорией 247-го гвардейского десантно-штурмового полка. Взрывное устройство сдетонировало около семи часов вечера. По словам местных жителей, взрывчатка находилась в детской коляске, которую оставили на автобусной остановке.

Пострадавшая получила множественные осколочные ранения. Медики госпитализировали её в тяжёлом состоянии. Силовики изучают несколько версий случившегося. Одна из них — диверсия, при расследовании которой проверяют возможный украинский след. Предварительно, специалисты считают, что самодельное взрывное устройство привели в действие дистанционно.

Ранее в Липецке у 22-летнего парня взорвался смартфон в кармане.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0