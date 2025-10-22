В Ставрополе произошёл взрыв на остановке у воинской части, есть пострадавшая
В Ставрополе возле воинской части прогремел взрыв. В результате инцидента пострадала женщина. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошёл рядом с территорией 247-го гвардейского десантно-штурмового полка. Взрывное устройство сдетонировало около семи часов вечера. По словам местных жителей, взрывчатка находилась в детской коляске, которую оставили на автобусной остановке.
Пострадавшая получила множественные осколочные ранения. Медики госпитализировали её в тяжёлом состоянии. Силовики изучают несколько версий случившегося. Одна из них — диверсия, при расследовании которой проверяют возможный украинский след. Предварительно, специалисты считают, что самодельное взрывное устройство привели в действие дистанционно.
Ранее в Липецке у 22-летнего парня взорвался смартфон в кармане.
