Обнародовано видео крушения частного самолёта Bombardier во Флориде

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Telegram-канал SHOT выложил кадры видео, на котором запечатлено крушение частного самолёта Bombardier Challenger 604 в американском штате Флорида. Авиакатастрофа произошла в субботу, 10 февраля, но кадры момента крушения появились только сейчас.
Ранее «Радио 1» сообщало, что частный самолёт Bombardier Challenger 604 разбился недалеко от американского Неаполя в штате Флорида, упав прямо на трассу. ЧП произошло в округе Коллиер на трассе I-75.
Предварительно, у бизнес-джета отказали оба двигателя незадолго до посадки в аэропорту, поэтому экипаж принял решение попробовать сесть на автомагистраль, однако в итоге самолёт не смог дотянуть до ВПП и рухнул на трассу, при этом столкнувшись с автомобилем. Из пяти находившихся на борту погибли оба пилота, трое пассажиров выжили, но об их состоянии ничего не сообщается.
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Предварительно, у бизнес-джета отказали оба двигателя незадолго до посадки в аэропорту, поэтому экипаж принял решение попробовать сесть на автомагистраль, однако в итоге самолёт не смог дотянуть до ВПП и рухнул на трассу, при этом столкнувшись с автомобилем. Из пяти находившихся на борту погибли оба пилота, трое пассажиров выжили, но об их состоянии ничего не сообщается.
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Артем Путинцев