Обнаружен возможный счет спонсоров теракта в «Крокусе»

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Журналистам удалось обнаружить предполагаемый криптокошелек, с которого, возможно, спонсировался теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает издание РИА Новости.
Ранее следователи установили, что аванс за массовое убийство людей, террористом перевели с криптокошелька. После того, как теракт был совершен, никаких действий с кошельком не совершалось. При этом, банковская карта, на которую переводились деньги для финансирования теракта, была выпущена американским банком.
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*признана террористической организацией в России и запрещена
Анастасия Хохлова