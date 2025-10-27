Обнаруженное в Свердловской области тело без головы принадлежало не женщине
Выяснилось, что обезглавленное тело, обнаруженное 16 октября в лесу Свердловской области, принадлежало мужчине. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы регионального управления МВД России Валерий Горелых.
По предварительным данным, произошедшее не носит криминального характера.
Тело без головы нашли в районе перегона Улымсос–Оус, примерно в 59 километрах от Ивделя. Ранее сообщалось, что погибшей могла быть женщина, приехавшая из другого региона.
На месте находки также обнаружили личные вещи — кошельки, продукты, раскладной стул, очки, зажигалку для газовой печи и немецкую монету номиналом пять рейхсмарок 1939 года.
Читайте также: