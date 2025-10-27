Житель Петербурга тайно снимал голых падчериц в ванной
В Петербурге задержали 40-летнего мужчину, который тайно устанавливал камеру в ванной комнате и снимал своих падчериц. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным издания, местный житель, работающий в магазине электротехники, спрятал микрокамеру с картой памяти в упаковке из-под крема. Устройство обнаружила старшая падчерица, после чего обратилась в полицию.
По её словам, камера могла находиться в ванной длительное время и успела снять видео не только с её участием, но и с участием несовершеннолетней сестры.
Мужчина уже написал явку с повинной. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.
