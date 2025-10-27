Житель Петербурга тайно снимал голых падчериц в ванной

27 октября 2025, 19:36

Фото: iStock/Alberto Marrupe Gutierrez

В Петербурге задержали 40-летнего мужчину, который тайно устанавливал камеру в ванной комнате и снимал своих падчериц. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».