Появились подробности в деле о найденном в лесу трупе свердловчанки без головы
Ura.ru: Обезглавленная под Ивделем женщина могла приехать из другого города
Появились новые подробности в деле о найденном в лесу трупе женщины без головы. Об этом сообщает URA.RU.
Согласно информации источника, женщина, вероятно, приехала из другого города или региона, либо её родственники не стали обращаться в полицию, когда она исчезла.
16 октября рабочие обнаружили тело около перегона Улымсос-Оус, в 59 км от Ивделя. Рядом с обезглавленным трупом нашли кошелек, продукты, раскладной стул, немецкую монету, зажигалку для газовой печи и круглые очки. На скелете были пуховик, брюки, берцы и свитер.
Читайте также: