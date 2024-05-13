В Белгородской области объявили ракетную опасность

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Сигнал ракетной опасности прозвучал в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе, сообщили в мэрии Белгорода, передает РИА Новости.
Власти призвали жителей по возможности оставаться в своих домах и не подходить к окнам.
Напомним, 12 мая Министерство обороны России объявило, что обломки одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» причинили ущерб жилому дому в Белгороде. В результате происшествия подъезд здания с первого по десятый этаж полностью обрушился. На данный момент известно о тринадцати жертвах.
Американский политолог и бывший офицер армии США Скотт Беннет заявил, что удар ВСУ по Белгороду – демонстрация характера украинских террористов.
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«Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ и город Шебекино. Ракетная опасность», – сообщается в заявлении.
Напомним, 12 мая Министерство обороны России объявило, что обломки одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» причинили ущерб жилому дому в Белгороде. В результате происшествия подъезд здания с первого по десятый этаж полностью обрушился. На данный момент известно о тринадцати жертвах.
Американский политолог и бывший офицер армии США Скотт Беннет заявил, что удар ВСУ по Белгороду – демонстрация характера украинских террористов.
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Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде увеличилось до 13
Александр Климов