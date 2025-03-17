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Обнаружено тело финалистки конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буиновой, пропавшей год назад

В Улан-Удэ полицейские обнаружили тело пропавшей в прошлом году Сэсэг Буиновой
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Финалистка конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буинова пропала прошлой весной. Сегодня стало известно, что тело 30-летней девушки обнаружили в пустом гараже.
Сотрудники полиции нашли её тело в одном из микрорайонов Улан-Удэ. В смотровой яме одного из заброшенных гаражей были обнаружены останки двух тел, засыпанные землёй. По предварительным данным, это пропавшие Буинова и её знакомый 26-летний Стас Норбоев.

В региональном МВД подчеркнули, что личности будут установлены после проведения генетической экспертизы в экспертно-криминалистическом центре.

Напомним, что участница конкурса красоты пропала 11 апреля 2024 года. После встречи с подругами девушка отправилась на парковку, где встретилась с Норбоевым. Молодые люди около двух часов сидели в автомобиле, после чего к ним подсел неизвестный мужчина. Вскоре компания уехала в неизвестном направлении.

Спустя три дня полицейские обнаружили автомобиль со следами крови Буиновой в салоне. Позже на пустыре нашли колготки девушки и куртку с водительскими правами на имя Норбоева.

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«Расчленение не было задумано заранее – всё пошло не по плану»: раскрыты новые подробности убийства экс-мэра Самары Тархова
Писатель Иванец: расчленение экс-мэра Самары Тархова не было запланировано
17 марта 2025, 18:42

Виктор Тархов (фото: РИА Новости/Юрий Стрелец)

Андрей Малахов продолжает следить за ходом расследования убийства бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Внучка чиновника созналась в расправе над родственниками, однако их расчленённые тела так и не были найдены.
На программу «МАЛАХОВ» пришёл писатель Олег Иванец, который издал серию книг «Бандитская Самара». Он был лично знаком с Тарховым и знает о том, что происходило в его семье. Мужчина подтвердил историю про «грузинский след» в деле. Есть сведения, что Екатерина Бельская (Тархова) познакомилась с двумя мужчинами и женщиной в Тбилиси, которые и надоумили её совершить преступление.

«По моим данным убийства не предполагалось. Основной упор – хотели стариков опоить и одурманить. Благодаря этому затем заставить подписать документы. Но все пошло не по плану. Екатерина сама в шоке от этого. Один подельник вел дистанционно все и отдавал команды, что делать. Расчленение – он объяснял все дистанционно, это не было продумано заранее», – подчеркнул Иванец.
Также писатель рассказал об отношениях в семье убитого экс-мэра Самары. Тархов был человеком, который умел дружить с теми, с кем нужно. А вот его дочь и внучка были совершенно другими. Дочь Людмилу все очень любили – у неё были три джипа охраны, всё её желания сразу же исполнялись, а местные бандиты были её друзьями. А вот внучку Екатерину никто не любил – её угнетали и игнорировали.

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В Петербурге композитор обстрелял дом фронтмена группы Otto Dix
Mash на Мойке: дом фронтмена Otto Dix атаковал вооружённый экс-композитор группы
17 марта 2025, 17:21

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Дом фронтмена петербургской группы Otto Dix атаковал вооружённый пистолетом бывший композитор коллектива. Агрессор был близким другом барабанщика из INTERIO, который прошлой осенью расчленил и растворил в кислоте свою девушку.
Как рассказал в беседе с Telegram-каналом «Mash на Мойке» Михаил, более известный как Михаэль Драу, атаковавший его дом композитор состоял в группе четыре года. Всё это время музыкант постоянно употреблял наркотики, срывал концерты и сроки. В итоге было принято решение найти ему замену.

Это, конечно же, не понравилось композитору, который решил отомстить коллективу. Он выложил в общий доступ сырой альбом Otto Dix. Но этим он ничего не добился, потеряв к тому же 130 тысяч рублей, которые по судебному иску были выплачены им Михаэлю.

После этого агрессор набрал собственный коллектив, куда также вошёл барабанщик, впоследствии расчленивший свою возлюбленную. Несмотря на работу в новой группе, музыкант не оставлял попыток отомстить Драу. В 2023 году он пытался сломать дверь его квартиры, а накануне нагрянул к нему домой с пистолетом и начал стрелять по окнам. После он проник в парадную, сломал замок в двери Михаэля и скрылся. Всё происходящее снимала на видео его спутница.

После случившегося Михаэль подал заявление в полицию.

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#пистолет
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Женщина серьёзно пострадала после прорыва трубы с горячей водой в Москве
17 марта 2025, 14:47

Фото: istockphoto/Ian_Redding

В столичном районе Медведково произошёл прорыв трубы с горячей водой. В результате аварии на участке теплотрассы на улице Полярников пострадала 50-летняя женщина.
В момент чрезвычайного происшествия женщина шла по тротуару, сообщает телеграм-канал SHOT. Вырвавшаяся струя горячей воды окатила её, в результате чего прохожая получила ожоги.

В районе прорыва теплотрассы припаркованы десятки автомобилей. Место их стоянки буквально заволокло паром. Автовладельцы не спешат убирать свои машины, рискуя остаться без резины на колёсах, которую кипяток может просто расплавить. Но сделать это совсем не просто: к автомобилям сложно подобраться из-за разлившейся горячей воды.

Причину разгерметизации трубы и последующего выброса горячей воды предстоит выяснить техническим специалистам. Движение по проходящим по Полярной улице трамвайным путям в настоящее время перекрыто. По последним данным, количество пострадавших из-за аварии теплосети увеличилось до двух человек.

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«Лесопарковый маньяк» впервые в эфире шоу «Малахов»: за что он провел в тюрьме 20 лет и кто на самом деле убивал людей в Челябинске
17 марта 2025, 12:45

Алексей Корочкин (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Алексей Корочкин отбыл 20 лет лишения свободы в колонии за серию нападений на отдыхающих в центральном парке Челябинска. В середине 2000-х годов это дело вызвало широкий общественный резонанс, и Корочкин получил прозвище «Лесопарковый маньяк». На протяжении всех этих лет он настаивал на своей невиновности, и недавно его слова получили косвенное подтверждение. Что случайно выяснили следователи и кто на самом деле хладнокровно убивал своих жертв, расскажет «Радио 1».

«Лесопарковый маньяк» вышел на свободу спустя 20 лет

Следователи предъявили Корочкину обвинения в трех убийствах, двух изнасилованиях и покушении на Игоря Печенкина, который чудом выжил. Однако оружие, из которого были сделаны выстрелы в мужчин, так и не было найдено, а эксперты установили, что для совершения преступлений использовались два разных пистолета. 1 октября 2005 года Челябинский областной суд приговорил Корочкина к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, где содержатся особо опасные преступники.

На протяжении своего наказания он дважды подавал заявки на условно-досрочное освобождение, но оба раза они были отклонены. Одним из условий для выхода на свободу было письменное признание своей вины, однако Корочкин категорически отказывался на это пойти.

Алексей Корочкин (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Алексей Корочкин вышел из колонии 2 августа. В новом выпуске шоу «Малахов» мужчина впервые рассказал о том, как на протяжении двух десятков лет отбывал наказание за преступление, которое не совершал.

«Все изменилось за 20 лет. Вся жизнь переменилась. У меня двое детей. Они меня не встречали, потому что я запретил это делать, я с ними встречался потом», — начал свой рассказ Корочкин.

Он сообщил, что тогда, 20 лет назад, его никто не слушал, и правоохранители были заинтересованы лишь в том, чтобы скорее «закрыть дело».
«Ни одного конкретного доказательства не было. <…> Весь срок я проработал в швейном цехе, научился шить. Моя мать и бабушка меня так и не дождались. Я стараюсь держаться и не показывать виду. 20 лет из жизни у меня просто украли, забрали», — с сожалением произнес Корочкин.
На шоу «Малахова» вскрыта ужасающая переписка экс-мэра Самары с внучкой. Убит ли Тархов на самом деле? Грязные тайны семьи чиновника
На шоу «Малахова» вскрыта ужасающая переписка экс-мэра Самары с внучкой. Убит ли Тархов на самом деле? Грязные тайны семьи чиновника

Несостыковки в деле Алексея Корочкина

Странным в деле «Лесопаркового маньяка» стало и то, что после ареста Корочкина нападения на людей продолжились. Однако сам Алексей, находясь в СИЗО, дал признательные показания.

«Знаете, бывает, когда в камеру подсаживают такого человека…подсадная утка…Мне говорили, что светит пожизненное, что нужно сознаться. Я дал признание, потом от своих слов отказался», — заявил Корочкин.
Он также поделился рассуждениями о том, почему именно он был осужден за преступления, совершенные кем-то другим.
«Все началось с момента того, как у нас был участковый. Его жена однажды села в машину и увидела ориентировки. Там был фоторобот мужчины, похожий на меня. И тогда его жена говорит: "О, на нашего Лешку похож". И на следующий день за мной приехали».

Парк, где маньяк совершал нападения (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Самыми решающими показаниями стали объяснения дворника Мануйлова, который сказал, что на территории парка им. Гагарина маньяк совершает нападения на водителей, приезжавших туда с девушками легкого поведения.

«Мне сказал знакомый, что к этим преступлениям может быть причастен человек по имени Леха, который живет в общежитии. Якобы у Лехи была жена, которую изнасиловали, и он решил так всем мстить», — заявил на допросе дворник Мануйлов.

Корочкин эти слова опроверг, заверив, что его сожительница Светлана никем изнасилована не была. В эфире программы также прозвучало то, что при жизни главный свидетель был связан с криминальными кругами, поэтому на него могли оказать давление, а его показания могут быть ложными. Брат первой жертвы маньяка Илья Абдуллаев тоже не уверен в причастности Корочкина к смерти родственника. Абдуллаев допустил, что его брат был связан с криминалом и мог быть жертвой заказного убийства. Остальные жертвы были прикрытием, чтобы все подумали, что орудует маньяк.

Маньяком оказался милиционер?

Бывший оперуполномоченный, который вел дело, поделился своим видением произошедшего.
«Сложилось убеждение, что мы имеем дело с милиционером: экономное расходование патронов. Один-два выстрела в голову и другие уязвимые места. Очевидная смелость. В этом лесопарке даже засады организовывали. Также нужно обратить внимание на его сценарий общения с женщинами. Он гулял с ними по лесу, испытывая удовольствие и безнаказанность. Я пытался развить эту идею, но понимания она не встретила. Задача была — раскрыть, нашли первого попавшегося», — заявил он.

Александр Болотов (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Кроме того, бывший сотрудник милиции выразил подозрения в том, что маньяком на самом деле был Александр Болотов. Тот самый оперативник, у которого и был обнаружен пистолет, из которого жертвы были застрелены. Также выяснилось, что Болотов проживал рядом с парком, где происходили нападения. По другую сторону лесопарковой зоны был расположен дом его бывшей супруги.

Однако обнаружить оружие удалось совсем недавно. После смерти Болотова его супруга пришла в отделение полиции, чтобы сдать огнестрельное оружие. Тогда и выяснилось, что из этого самого пистолета были застрелены жертвы «Лесопаркового маньяка».

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Звезда фильма «Аджика» Дмитрий Трусов задержан в Москве с наркотиками
17 марта 2025, 12:06

Фото: istockphoto/Roman Didkivskyi

Актёр Театра на Таганке, известный кинозрителям по роли в фильме «Аджика», задержан правоохранителями в Москве. При обыске у него были обнаружены наркотические вещества.
Инцидент произошёл накануне, 16 марта, сообщает телеграм-канал SHOT. Автомобиль, в котором 35-летний артист ехал домой, остановили для обычной плановой проверки. Полицейские заметили, что Дмитрий сильно нервничал, и решили провести личный досмотр. При обыске в кармане у него обнаружили свёрток с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это наркотики.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Трусову может грозить до трёх лет лишения свободы.

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