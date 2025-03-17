Обнаружено тело финалистки конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буиновой, пропавшей год назад

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Финалистка конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буинова пропала прошлой весной. Сегодня стало известно, что тело 30-летней девушки обнаружили в пустом гараже.
Сотрудники полиции нашли её тело в одном из микрорайонов Улан-Удэ. В смотровой яме одного из заброшенных гаражей были обнаружены останки двух тел, засыпанные землёй. По предварительным данным, это пропавшие Буинова и её знакомый 26-летний Стас Норбоев.
В региональном МВД подчеркнули, что личности будут установлены после проведения генетической экспертизы в экспертно-криминалистическом центре.
Напомним, что участница конкурса красоты пропала 11 апреля 2024 года. После встречи с подругами девушка отправилась на парковку, где встретилась с Норбоевым. Молодые люди около двух часов сидели в автомобиле, после чего к ним подсел неизвестный мужчина. Вскоре компания уехала в неизвестном направлении.
Спустя три дня полицейские обнаружили автомобиль со следами крови Буиновой в салоне. Позже на пустыре нашли колготки девушки и куртку с водительскими правами на имя Норбоева.
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В региональном МВД подчеркнули, что личности будут установлены после проведения генетической экспертизы в экспертно-криминалистическом центре.
Напомним, что участница конкурса красоты пропала 11 апреля 2024 года. После встречи с подругами девушка отправилась на парковку, где встретилась с Норбоевым. Молодые люди около двух часов сидели в автомобиле, после чего к ним подсел неизвестный мужчина. Вскоре компания уехала в неизвестном направлении.
Спустя три дня полицейские обнаружили автомобиль со следами крови Буиновой в салоне. Позже на пустыре нашли колготки девушки и куртку с водительскими правами на имя Норбоева.
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Анастасия Чинкова