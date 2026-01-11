Обнаружили тело пропавшего в Кемеровской области подростка
Тело 17-летнего подростка, пропавшего в Прокопьевске Кемеровской области, обнаружили на улице. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
Заявление о безвестном исчезновении поступило в правоохранительные органы 9 января. По факту пропажи следователи начали доследственную проверку по статье об убийстве.
По данным ведомства, 8 января 2026 года юноша вышел из автомобиля знакомого и после этого перестал выходить на связь. В ходе поисков 10 января его труп нашли на улице Проектной. В СК уточнили, что внешних признаков насильственной смерти не выявили.
Сейчас следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.
