Обнаружили тело пропавшего в Кемеровской области подростка

11 января 2026, 11:52

СК: Обнаружили тело пропавшего в Прокопьевске подростка

Фото: istockphoto/blinow61

Тело 17-летнего подростка, пропавшего в Прокопьевске Кемеровской области, обнаружили на улице. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.