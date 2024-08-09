Стали известны подробности о состоянии военкора Поддубного

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Военкора ВГТРК Евгения Поддубного перевели из шокового отделения в ожоговую реанимацию, он общается с врачами и хорошо ест. Об этом сообщает Baza со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, сейчас Поддубный находится в общей палате реанимации ожогового отделения. Военкор контактен, общается с врачами и имеет отличный аппетит.
Кроме того, уточняется, что пострадавший от атаки украинского дрона в Курской области Поддубный не нуждается в серьезных оперативных вмешательствах. Он постепенно поправляется, дышит самостоятельно с помощью кислородной маски.
Напомним, утром 8 августа тяжелораненого военкора ВГТРК Евгения Поддубного доставили санавиацией в столичный Институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.
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Кроме того, уточняется, что пострадавший от атаки украинского дрона в Курской области Поддубный не нуждается в серьезных оперативных вмешательствах. Он постепенно поправляется, дышит самостоятельно с помощью кислородной маски.
Напомним, утром 8 августа тяжелораненого военкора ВГТРК Евгения Поддубного доставили санавиацией в столичный Институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.
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Элина Позднякова