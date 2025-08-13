Обнажившемуся перед школьницами жителю Ярославля вынесли приговор
Жителя Ярославля приговорили к 15 годам колонии за растление двух несовершеннолетних девочек. Об этом пресс-служба Ярославского областного суда сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что мужчину признали виновным по статье Уголовного кодекса о совершении действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших в отношении двух лиц, не достигших возраста 14 лет.
Мужчина будет отбывать наказание в колонии строго режима. Также его обязали выплатить по миллиону рублей каждой из школьниц.
7 июня прошлого года ярославец, находясь на улице Чкалова, обнажился перед девочками восьми и девяти лет. В зале суда он отказался признавать свою вину.
