Обнажившемуся перед школьницами жителю Ярославля вынесли приговор

13 августа 2025, 21:59

Ярославца приговорили к 15 годам тюрьмы за растление школьниц

Фото: iStock/Rafa Jodar

Жителя Ярославля приговорили к 15 годам колонии за растление двух несовершеннолетних девочек. Об этом пресс-служба Ярославского областного суда сообщила в беседе с «Лентой.ру».