Изнасиловавшего школьницу в Москве подростка нашли спустя полвека

13 августа 2025, 20:18

СК: Москвич предстанет перед судом за изнасилование школьницы в 1977 году

Фото: istockphoto/blinow61

В Москве в ближайшее время предстанет перед судом местный житель, обвиняемый в изнасиловании школьницы, совершённом почти полвека назад, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на столичный главк Следственного комитета.