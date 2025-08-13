Изнасиловавшего школьницу в Москве подростка нашли спустя полвека
В Москве в ближайшее время предстанет перед судом местный житель, обвиняемый в изнасиловании школьницы, совершённом почти полвека назад, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на столичный главк Следственного комитета.
По версии следствия, преступление произошло в мае 1977 года: тогда 17‑летний молодой человек напал на девочку в лесопарке на Иваньковском шоссе и изнасиловал её, после чего скрылся и долгое время не был установлен.
Спустя 48 лет дело раскрыли — мужчине 1960 года рождения предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 117 УК РФ (изнасилование малолетней). Следствие также указывает, что он ранее уже имел судимость за аналогичное преступление.
Ранее сообщалось, что в посёлке КСК в Чите мужчина пытался изнасиловать ребёнка на улице.
