Обнажённая девушка спрыгнула с моста в Петербурге, убегая от полицейских

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Неизвестная обнажённая девушка с голубыми волосами спрыгнула с самого длинного и высокого моста Санкт-Петербурга, убегая от полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Отмечается, что сначала абсолютно голая девушка спокойно разгуливала около людей рядом с ТРК «ПитерЛэнд». Затем она вышла на Яхтенный мост, где её попытались задержать полицейские. Однако девушка спрыгнула в воду.
После этого она вышла на берег, где её уже поджидали сотрудники правоохранительных органов.
По словам очевидцев событий, девушка явно участвовала в каком-то необычном перформансе.
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После этого она вышла на берег, где её уже поджидали сотрудники правоохранительных органов.
По словам очевидцев событий, девушка явно участвовала в каком-то необычном перформансе.
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Анастасия Чинкова