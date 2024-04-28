В Подмосковье водитель маршрутки избил подростка из-за проблем с оплатой

Фото: iStock/Igor Vershinsky
В подмосковном Пирогове водитель маршрутки ударил подростка, у которого не прошла оплата проезда из-за неработающего терминала. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что инцидент произошёл в подмосковной маршрутке, следовавшей из Пирогово в Москву. Молодой человек пытался оплатить проезд, но перевод никак не осуществлялся. Водитель-мигрант требовал заплатить любым способом, в том числе, наличными.
Напомним, что ещё в 2022 году Минтранс Подмосковья запретил перевозчикам принимать оплату наличными.
После этого словесный конфликт перерос в физический. Подросток, не выдержав давления со стороны водителя, бросил ему наличные. В ответ на это мигрант ударил его по лицу и, используя нецензурную брань, заявил, что придёт к нему домой.
Ряд СМИ писали, что терминал мог быть выключен намеренно, чтобы принимать оплату «в карман».
Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.
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Напомним, что ещё в 2022 году Минтранс Подмосковья запретил перевозчикам принимать оплату наличными.
После этого словесный конфликт перерос в физический. Подросток, не выдержав давления со стороны водителя, бросил ему наличные. В ответ на это мигрант ударил его по лицу и, используя нецензурную брань, заявил, что придёт к нему домой.
Ряд СМИ писали, что терминал мог быть выключен намеренно, чтобы принимать оплату «в карман».
Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.
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Анастасия Чинкова