«Обнулил репутацию»: Алаудинов попал в скандал после вопросов военкоров из-за драки чеченцев

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев
Вечером 2 сентября около кафе «Клим» в Анапе произошла драка. Командир спецназа «Ахмат» обвинил информагенства и авторов Телеграм-каналов в раздувании межнациональной розни из-за драки с чеченцами. Кто виноват, как реагируют пользователи интернета, почему в ситуацию вмешался Алаудинов — читайте в материале «Радио 1».
Драка с чеченцами в АнапеИнцидент произошел около кафе «Клим» в Анапе. Охранники местного заведения попытались познакомиться с девушкой-туристкой, но получили отказ. Россиянка была в компании друзей, которые также приехали на отдых. Мужчины вступились за подругу, но разговор не задался, и чеченцы избили отдыхающих.
В итоге один из пострадавших оказался серьезно травмирован, его увезли на скорой помощи. Сильно досталось и девушке, у нее также забрали телефон
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Практически сразу задержали 28-летнего уроженца Дагестана, работающего в кафе охранником. Он отказался признавать вину и сказал, что случайно попал в драку, пытаясь разнять участников.
На следующий день в Кабардино-Балкарии задержали еще четверых участников конфликта — они пытались уехать в Чечню. Поскольку мужчины уехали с места драки, суд принял решение заключить их под стражу на время следствия. Дело контролирует председатель СКР Александр Бастрыкин.
Версия Алаудинова, почему начался конфликт9 сентября командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов высказался по поводу драки. В своем Телеграм-канале он выложил 20-минутный ролик с комментарием.
Как считает военный, затеяла драку девушка, с которой пытались познакомиться кавказские мужчины. Якобы россиянка крайне грубо отказала им и начала оскорблять весь народ.
«Девушка в грубой форме <...> его послала. <...> [Сказала] видишь ли, что мы, чеченцы, тиктокеры и что нас, оказывается, "укропы" бьют, мы от них бежим толпами. Может, мы тоже не граждане Российской Федерации, мы просто не знаем, что являемся второсортными? <...> Я понимаю, что желание познакомится — это страшное преступление. В России же никто женатый ни с кем не знакомится», — возмутился АлаудиновОн отметил, что пользователи сети, высказывающиеся негативно по поводу драки, пытаются раздуть межнациональный конфликт в РФ.
«Цена каждого из вас — это то, что вы являетесь людьми, которые решили раскачать Россию изнутри. Вы продались за три рубля, и у вас идет раскачка. Это мне вообще не интересно», — заявил командир.
Критика и поддержка АлаудиноваКак считает военкор Анастасия Кашеварова, межнациональная проблема действительно существует.
«И раскачивается именно между народами России. Идет активная раскачка третьей чеченской», — написала Кашеварова в Телеграм-канале.Журналистка отметила, что экс-глава Дагестана Магомедсалам Магомедов курирует в администрации президента России Совет по межнациональным отношениям. Она задалась вопросом, где результат его работы, «на что идут деньги».
Автор Телеграм-канала «Казачий дневник» Николай Севостьянов ответил ей, что «попыткой приблизить третью чеченскую» стоит считать именно ситуации, когда представители национальных меньшинств остаются на свободе, невзирая на совершения преступления.
«Благодарите диаспоры, которые годами отмазывали своих. Благодаря диаспорам люди знают — если преступление совершил человек, за которым стоит мощный этнический институт с деньгами, связями и доступом к телефонному праву, то единственный шанс на справедливость — это максимальный резонанс. Иначе уже к утру может оказаться, что «гражданин Иванов внезапно нанес себе 10 ножевых в попытке разжечь межнациональную рознь», — утверждает Севостьянов.Военкор Юрий Котенок в Телеграм-канале спросил у Алаудинова: какова бы была реакция, если вместо русских девушек представить чеченских, а на месте чеченских мужчин — русских?
«Причем если в первом случае тот, кто выступает против межнациональных отношений, объявляется "защитником традиционных ценностей своего народа", то во втором случае на него ставится клеймо "нациста"», — заявил Котенок.Слова Алаудинова о людях «второго сорта» Котенок назвал проявлением эмоций.
«Уж кого-кого, а чеченцев так назвать точно нельзя, в т. ч. принимая во внимание их объективно высокую степень влияния в российском обществе. Не правда ли, товарищ замначальника ГлавПУра? <...> Нанесение телесных повреждений — это статья, и за это нужно отвечать по закону», — пишет военкор.Писатель Александр Храмов в Телеграм-канале отметил, что Алаудинов «одним днем обнулил свою репутацию в глазах подавляющего большинства россиян, которым не повезло принадлежать к его народности».
Читайте также:
Алаудинов заявил о скором крахе ВСУ в Курской области
В связи с массовой дракой в Краснодарском крае возбудили уголовное дело
Алина Юрчак