«Обнулил репутацию»: Алаудинов попал в скандал после вопросов военкоров из-за драки чеченцев

Школьник в возрасте 14-лет умер на тренировке по карате в спортклубе в подмосковной Истре. Об этом сообщают журналисты телеканала РЕН-ТВ, ссылаясь на источники. Уточняется, что все произошло накануне во вторник, 10 сентября. Известно, что мальчик занимался боевым искусством более двух лет.