Обокравшего квартиру актрисы Рутберг в Москве мигранта осудили на два года

Юлия Рутберг (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Мигранта Уктама Саламова приговорили к двум годам колонии за то, что он обокрал квартиру актрисы Юлии Рутберг на 2,5 миллиона рублей, проинформировало РИА Новости.
С Саламова взыщут 1,7 миллиона рублей в пользу Юлии Рутберг.
Мигранта, ограбившего квартиру артистки, задержали в сентябре 2023 года. Гражданин Узбекистана Уктам Саламов проник в многоквартирный дом, который находился на Садово-Сенной улице, сломал замок на входе в жилое помещение Юлии Рутберг и вынес оттуда два миллиона рублей в различной валюте. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить, что именно Уктам Саламов проник в квартиру актрисы. В момент ограбления самой Юлии Рутберг не было дома она уезжала на гастроли.
Ранее молодой человек дочери бывшего мэра Оренбурга и депутата Госдумы Владимира Ильиных обокрал семью возлюбленной на один миллион рублей. Первой кражу обнаружила супруга экс-мэра, которая не досчиталась колец из белого золота.
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Мигранта, ограбившего квартиру артистки, задержали в сентябре 2023 года. Гражданин Узбекистана Уктам Саламов проник в многоквартирный дом, который находился на Садово-Сенной улице, сломал замок на входе в жилое помещение Юлии Рутберг и вынес оттуда два миллиона рублей в различной валюте. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить, что именно Уктам Саламов проник в квартиру актрисы. В момент ограбления самой Юлии Рутберг не было дома она уезжала на гастроли.
Ранее молодой человек дочери бывшего мэра Оренбурга и депутата Госдумы Владимира Ильиных обокрал семью возлюбленной на один миллион рублей. Первой кражу обнаружила супруга экс-мэра, которая не досчиталась колец из белого золота.
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Ольга Енгалычева