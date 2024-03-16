Актёра Сергея Маковецкого обокрали в Петербурге

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Актёра Сергея Маковецкого обокрали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошёл накануне. Актёр отыграл спектакль «Неслучайная встреча» в ДК «Выборгский», после чего решил прогуляться по городу с крестником. Свой рюкзак, в котором находились 195 тысяч рублей в конверте, он отдал водителю. Он, в свою очередь, отнёс сумку в отель, где гардеробщик поместил его в камеру хранения.
После прогулки Маковецкий забрал рюкзак и отправился в ресторан. Там он обнаружил пропажу денег, когда собирался оплатить счёт. По словам актёра, последний раз он видел деньги в гримёрной.
В настоящее время следователи проводят беседы с сотрудниками ДК и отеля, в том числе допрашивают гардеробщика.
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После прогулки Маковецкий забрал рюкзак и отправился в ресторан. Там он обнаружил пропажу денег, когда собирался оплатить счёт. По словам актёра, последний раз он видел деньги в гримёрной.
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Анастасия Чинкова