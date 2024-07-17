Обокравшую подмосковного пенсионера женщину вычислили по окурку

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские Сергиева Посада задержали женщину, подозреваемую в краже 200 тысяч рублей у 84-летнего местного жителя, найти воровку помог анализ ДНК, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что две женщины, представившись соцработницами, проникли в квартиру пенсионера на улице Дружбы и, под предлогом замены купюр старого образца на новые, попросили пенсионера принести имеющиеся сбережения. Осмотрев принесённые из серванта 200 тысяч рублей, мошенницы сказали, что эти деньги менять не нужно. Затем одна из них увела пенсионера на кухню под предлогом заполнения бумаг, а вторая украла деньги из гостиной», — говорится в сообщении.Полицейские просмотрели запись видеонаблюдения у подъезда и обратили внимание, что одна из мошенниц курила, прежде чем войти. Выброшенный ей окурок удалось найти. Эксперты сделали анализ ДНК оставленной на окурке слюны и по Федеральной базе геномной информации установили личность женщины. Оказалось, что это 44-летняя жительница Рязани, ранее судимая за мошенничество.
Женщину задержали на одном из столичных вокзалов. Сейчас полиция разыскивает её сообщницу.
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