Вышедший из тюрьмы пермский людоед устроился на работу в приют для бездомных животных

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin
Вышедший из тюрьмы пермский людоед Михаил Малышев устроился на работу в приют для бездомных животных. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Свои преступления Михаил Малышев совершал в конце 1990-х годов. В 34 года он познакомился с девушкой — Инной Боровик. Людоед сделал её своей рабыней. Он не выпускал Инну из дома, насиловал и откусил кончик носа. В 1999 году она позвала в квартиру первую жертву Малышева — студентку пермского ПТУ 16-летнюю Наталью. Он её изнасиловал и убил. Из плоти приготовил фарш. Через год жертвой стал местный рабочий. Каннибал убил его топором, расчленил и также приготовил фарш.
Малышева задержали после этого убийства. В его квартире обнаружили полный холодильник человечины и собачатины. Убийца начал питаться домашними питомцами, ещё когда был подростком.
Его отправили в колонию строгого режима на 25 лет. Отмотав срок, он вернулся к себе домой. По знакомству его взяли работать в приют для животных. Он строит будки для собак, убирает территорию и нарезает мясо. Платят ему просроченной едой. Малышев жалуется, что сводит концы с концами.
В сети разгорелся скандал, в центре которого оказался психолог Валентин Шишкин, дважды побывавшего на интервью у Юлии Меньшовой. Учителя «кинетики» Валентина Шишкина заподозрили в том, что он — бывший осужденный за детское порно. Вероятно, коуч сменил фамилию и начал зарабатывать на своей «методике успеха». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Малышева задержали после этого убийства. В его квартире обнаружили полный холодильник человечины и собачатины. Убийца начал питаться домашними питомцами, ещё когда был подростком.
Его отправили в колонию строгого режима на 25 лет. Отмотав срок, он вернулся к себе домой. По знакомству его взяли работать в приют для животных. Он строит будки для собак, убирает территорию и нарезает мясо. Платят ему просроченной едой. Малышев жалуется, что сводит концы с концами.
В сети разгорелся скандал, в центре которого оказался психолог Валентин Шишкин, дважды побывавшего на интервью у Юлии Меньшовой. Учителя «кинетики» Валентина Шишкина заподозрили в том, что он — бывший осужденный за детское порно. Вероятно, коуч сменил фамилию и начал зарабатывать на своей «методике успеха». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова