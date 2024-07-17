Стали известны сроки экспертизы ДНК жертв авиакатастрофы в Подмосковье

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Экспертиза ДНК жертв авиакатастрофы в подмосковной Коломне может занять месяц. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы.
Как утверждает собеседник издания, чтобы точно установить принадлежность останков тел, у родственников пилотов эксперты возьмут анализы для проведения ДНК-экспертизы.
12 июля в оперативные службы поступили сведенья о крушении лайнера SSJ-100 в районе Коломны. Погибли три члена экипажа, на борту разбившегося самолёта не было пассажиров.
По факту крушения самолёта Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).
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«Результаты ДНК-экспертиз по анализам родственников и погибших будут готовы в течение месяца», — сказал источник.
12 июля в оперативные службы поступили сведенья о крушении лайнера SSJ-100 в районе Коломны. Погибли три члена экипажа, на борту разбившегося самолёта не было пассажиров.
По факту крушения самолёта Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).
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Алина Юрчак