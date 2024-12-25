Стало известно, что причиной крушения судна Ursa Major мог быть теракт

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Крушение судна Ursa Major, подтвердившееся посольством России в Испании, связано с несколькими вероятными версиями: взрыв главной энергетической установки или теракт. Об этом рассказал газете «Взгляд» депутат Госдумы и бывший морской офицер Андрей Колесник.
Он отметил, что взрыв произошёл в машинном отделении, где отсутствуют водонепроницаемые переборки. Это ускорило затопление. Ситуация вызывает подозрения из-за ряда совпадений: значительная глубина, удалённость от берега и место взрыва.
Колесник также предположил, что если бы причиной стало повреждение энергетической установки, судно, вероятно, осталось бы на плаву.
Ursa Major перевозило уникальные портальные краны грузоподъёмностью 350 тонн, которые используются для работы с негабаритными грузами. Эти краны необходимы на Дальнем Востоке для увеличившегося грузооборота с Юго-Восточной Азией. Их утрата станет серьёзным ударом.
Окончательные выводы о причинах трагедии, по словам депутата, можно сделать только после осмотра судна глубоководными аппаратами.
Ранее «Радио 1» передавало, что из-за крушения судна Ursa Major возбуждено уголовное дело.
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Колесник также предположил, что если бы причиной стало повреждение энергетической установки, судно, вероятно, осталось бы на плаву.
Ursa Major перевозило уникальные портальные краны грузоподъёмностью 350 тонн, которые используются для работы с негабаритными грузами. Эти краны необходимы на Дальнем Востоке для увеличившегося грузооборота с Юго-Восточной Азией. Их утрата станет серьёзным ударом.
Окончательные выводы о причинах трагедии, по словам депутата, можно сделать только после осмотра судна глубоководными аппаратами.
Ранее «Радио 1» передавало, что из-за крушения судна Ursa Major возбуждено уголовное дело.
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Мария Моисеева