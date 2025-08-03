«Обозвал»: В российском регионе компания мужчин отрезала приятелю голову за грубые слова
Жуткий инцидент случился в Ставропольском крае, где компания мужчин отрезала голову своему собутыльнику. Подробности сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».
В ставропольском городе Георгиевске компания мужчин собралась, чтобы отдохнуть на природе. Отдыхающие общались, сопровождая беседы принятием горячительных напитков. Однако после дружеских шуток один из мужчин начал критиковать другого, называя «лохом». Приятелей, которые на тот момент допились «до зелёного змея», охватил гнев.
Вспыхнула ссора, которая стремительно перешла в потасовку. В итоге мужчины, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, избили обидчика. Однако им показалось этого мало, и они отрезали избитому другу голову. Труп они выкинули на обочину и скрылись с места преступления.
На данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.
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