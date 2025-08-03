«Обозвал»: В российском регионе компания мужчин отрезала приятелю голову за грубые слова

03 августа 2025, 10:22

В Ставропольском крае мужчине отрезали голову за дерзкие заявления

Фото: Istock/victorass88

Жуткий инцидент случился в Ставропольском крае, где компания мужчин отрезала голову своему собутыльнику. Подробности сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».