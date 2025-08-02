Десятки туристов попали в больницу после отдыха на популярном пляже в Португалии

02 августа 2025, 23:18

Belga: Десятки туристов госпитализированы после купания на пляже курорта Назаре

Фото: iStock/Abrada

Десятки отдыхающих на популярном пляже португальского курорта Назаре госпитализированы с острыми симптомами отравления. Об этом сообщает информагентство Belga.





У пострадавших в Португалии зафиксированы идентичные симптомы: тошнота, рвота и диарея. На текущий момент медицинская помощь потребовалась 22 взрослым и 28 детям, среди них есть иностранные туристы. Ни один из пациентов не находится в критическом состоянии.



