Десятки туристов попали в больницу после отдыха на популярном пляже в Португалии
Belga: Десятки туристов госпитализированы после купания на пляже курорта Назаре
Десятки отдыхающих на популярном пляже португальского курорта Назаре госпитализированы с острыми симптомами отравления. Об этом сообщает информагентство Belga.
У пострадавших в Португалии зафиксированы идентичные симптомы: тошнота, рвота и диарея. На текущий момент медицинская помощь потребовалась 22 взрослым и 28 детям, среди них есть иностранные туристы. Ни один из пациентов не находится в критическом состоянии.
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Администрация курорта Назаре уже объяснила, что вызвало неприятную ситуацию. Техническая неисправность в канализационной системе привела к «аномальному сбросу» загрязнённых вод в море. Это вызвало неприятный запах и массовые заболевания.
Власти курорта объявили, что осуществляют постоянный мониторинг качества воды, учитывая популярность зоны среди туристов и серферов. С пятницы на пляже действует временный запрет на купание.
Ранее сообщалось, что в Канаде пожарные задержали хищную птицу для допроса после того, как она уронила рыбу на линию электропередачи. Это вызвало небольшой пожар. Отмечается, что сама птица – скопа, которая уронила рыбу, не пострадала в инциденте.