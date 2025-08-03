В Санкт-Петербурге иностранка родила мертвого ребенка в кустах у заправки
В Санкт-Петербурге гражданка Узбекистана родила мертвого ребенка в кустах у заправки. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Вечером в пятницу, 1 августа, с АЗС на углу Витебского проспекта и Благодатной улицы скорая помощь забрала в роддом 17-летнюю иностранку, а в морг отправили мертвого младенца. У девушки, которая находилась на 25 неделе беременности, произошли преждевременные роды, в результате которых родился мертворожденный мальчик.
Гражданка Узбекистана приехала в РФ в августе 2023 года, на миграционный учет не встала. Отцом ребенка является ее 21-летний соотечественник. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
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