«Ушёл из рабочего дома»: В Новосибирске нашли мужчину-анорексика без штанов
Сотрудники агентства безопасности «Гвардия» обнаружили и передали медикам истощённого мужчину на автодороге в пригороде Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.
По имеющейся информации, у гражданина были видны многочисленные следы кровоподтёков. В ходе краткого общения мужчина сообщил, что ему 40 лет. На вопрос о причинах его состояния он дал неопределённый ответ, заявив, что ушёл из так называемого «рабочего дома».
Сотрудники «Гвардии» передали пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи и проинформировали о произошедшем правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства. В настоящее время точные причины, приведшие к этой ситуации, а также дальнейшая судьба этого человека официальными ведомствами не комментируется.
