«Обращался к врачу»: В Москве ревнивый полицейский напал с ножом на бывшую жену

11 ноября 2025, 16:53

В Москве задержали сержанта полиции, ранившего ножом бывшую жену

Фото: Istock/IPGGutenbergUKLtd

Сотрудник полиции из Москвы напал с ножом на свою бывшую супругу. Информацию об этом распространил сайт mk.ru.