«Обращался к врачу»: В Москве ревнивый полицейский напал с ножом на бывшую жену
Сотрудник полиции из Москвы напал с ножом на свою бывшую супругу. Информацию об этом распространил сайт mk.ru.
Инцидент произошёл 10 ноября, около дома на улице Юных Ленинцев. В это время женщина забирала младшего сына из детского сада. 37-летний сержант из ОМВД по району Зябликово подождал их у подъезда и нанёс бывшей жене удар ножом в шею.
Пострадавшая самостоятельно дошла до ближайшего магазина, откуда медики доставили её в больницу в тяжёлом состоянии. После нападения мужчина посадил сына в автомобиль и уехал в сторону МКАД. Однако позже он вступил в переговоры с родственниками и вернул ребёнка родителям женщины. Затем правоохранители задержали сержанта.
Мотивом нападения стала ревность к новому партнёру бывшей жены. Мужчина тяжело переживал развод и обращался к психотерапевту. Возбуждено уголовное дело.
Читайте также: