В Москве водитель автобуса устроил аварию из-за эпилепсии
В Москве водитель автобуса испытал приступ эпилепсии во время рейса по Волгоградскому проспекту. Вследствие приступа он потерял сознание и не смог управлять транспортным средством. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».
Автобус на низкой скорости столкнулся с двумя автомобилями, которые двигались по проезжей части. Находившиеся в салоне пассажиры взяли ситуацию под контроль и самостоятельно остановили общественный транспорт, чтобы предотвратить дальнейшие последствия.
На место чрезвычайного происшествия оперативно прибыли медики и сотрудники экстренных служб. В результате инцидента никто не пострадал. Медики оказали водителю необходимую помощь на месте.
