В Москве водитель автобуса устроил аварию из-за эпилепсии

11 ноября 2025, 16:42

В Москве на Волгоградском проспекте водитель автобуса потерял сознание за рулём

Фото: Istock/Octavian Lazar

В Москве водитель автобуса испытал приступ эпилепсии во время рейса по Волгоградскому проспекту. Вследствие приступа он потерял сознание и не смог управлять транспортным средством. Об ​этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».