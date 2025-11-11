Достижения.рф

В Москве водитель автобуса устроил аварию из-за эпилепсии

В Москве на Волгоградском проспекте водитель автобуса потерял сознание за рулём
Фото: Istock/Octavian Lazar

В Москве водитель автобуса испытал приступ эпилепсии во время рейса по Волгоградскому проспекту. Вследствие приступа он потерял сознание и не смог управлять транспортным средством. Об ​этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».



Автобус на низкой скорости столкнулся с двумя автомобилями, которые двигались по проезжей части. Находившиеся в салоне пассажиры взяли ситуацию под контроль и самостоятельно остановили общественный транспорт, чтобы предотвратить дальнейшие последствия.

На место чрезвычайного происшествия оперативно прибыли медики и сотрудники экстренных служб. В результате инцидента никто не пострадал. Медики оказали водителю необходимую помощь на месте.

Ранее в Москве на подъезде к МКАД внедорожник на полной скорости врезался в грузовик.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0