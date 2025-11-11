В российском регионе школьник-угонщик устроил многочасовую погоню с полицией
В Краснодарском крае полиция задержала 15-летнего подростка, который угнал автомобиль у собственной матери. Инцидент произошёл в Каневском районе. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Полицейские обнаружили угнанный внедорожник Range Rover на выезде из станицы Каневской. Подросток проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться. Преследование продолжилось по полям и улицам станицы Привольной.
Как отметили в МВД, молодой человек опасным маневрированием создавал угрозу для других водителей. Полиция, предположив, что за рулем несовершеннолетний, действовала с минимальными рисками и остановила автомобиль.
Вместе с задержанным водителем в полицию доставили его 12-летнюю подругу. Выяснилось, что подросток без спроса взял родительскую машину, чтобы поехать в гости к друзьям, предварительно забрав девушку из Краснодара.
