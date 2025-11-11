В российском регионе школьник-угонщик устроил многочасовую погоню с полицией

11 ноября 2025, 15:03

В Краснодарском крае полиция задержала подростка, угнавшего автомобиль у матери

Фото: Istock/disqis

В Краснодарском крае полиция задержала 15-летнего подростка, который угнал автомобиль у собственной матери. Инцидент произошёл в Каневском районе. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.