В подмосковной школе девятиклассник напал с ножом на сверстника

11 ноября 2025, 14:46

Полиция проводит проверку после конфликта школьников в Раменском районе

Фото: Istock/SolidMaks

В Подмосковье правоохранительные органы проводят проверку по факту конфликта между учениками, который произошёл в одной из школ Раменского района. Подробности сообщает пресс-служба регионального МВД России.