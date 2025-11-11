В подмосковной школе девятиклассник напал с ножом на сверстника
В Подмосковье правоохранительные органы проводят проверку по факту конфликта между учениками, который произошёл в одной из школ Раменского района. Подробности сообщает пресс-служба регионального МВД России.
Инцидент имел место в образовательном учреждении посёлка Дружба. По предварительной информации, двое девятиклассников вступили в словесную перепалку, которая быстро переросла в физическое противостояние. В ходе драки один из подростков нанёс другому удар, а затем применил складной нож, угрожая оппоненту.
О случившемся сообщили в полицию. На место оперативно выехали сотрудники Дежурной части 1-го отдела полиции «Раменское». Следователи опросили обоих участников инцидента. Все процедуры проходили в присутствии родителей школьников.
В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. По факту драки правоохранители проводят доследственную проверку.
