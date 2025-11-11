Достижения.рф

В подмосковной школе девятиклассник напал с ножом на сверстника

Полиция проводит проверку после конфликта школьников в Раменском районе
Фото: Istock/SolidMaks

В Подмосковье правоохранительные органы проводят проверку по факту конфликта между учениками, который произошёл в одной из школ Раменского района. Подробности сообщает пресс-служба регионального МВД России.



Инцидент имел место в образовательном учреждении посёлка Дружба. По предварительной информации, двое девятиклассников вступили в словесную перепалку, которая быстро переросла в физическое противостояние. В ходе драки один из подростков нанёс другому удар, а затем применил складной нож, угрожая оппоненту.

О случившемся сообщили в полицию. На место оперативно выехали сотрудники Дежурной части 1-го отдела полиции «Раменское». Следователи опросили обоих участников инцидента. Все процедуры проходили в присутствии родителей школьников.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. По факту драки правоохранители проводят доследственную проверку.

Ольга Щелокова

