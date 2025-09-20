В Дагестане из-за ливней пострадала часть исторической крепостной стены
В селе Кумух обрушился фрагмент памятника после сильных дождей
В селе Кумух Лакского района Республики Дагестан частично разрушилась часть древней крепостной стены. Причиной стали сильные дожди, обрушившиеся на регион 19 и 20 сентября. Об этом сообщил глава района Юсуп Магомедов в своём Telegram-канале.
По словам чиновника, проливные осадки вызвали не только повреждение архитектурного объекта, но и серьёзные последствия по всей республике — в некоторых районах были затоплены улицы, произошли перебои с электроснабжением, а также перекрытия дорог из-за обвалов и схода селевых потоков.
«Дорогие земляки! Разделяю вашу боль и озабоченность в связи с частичным обрушением участка исторической крепостной стены в Кумухе, вызванным обильными осадками», — написал Магомедов.Он добавил, что власти приложат все усилия для как можно более быстрого восстановления памятника.
Напомним, крепость в Кумухе, возведённая в XVI–XVIII веках, в 2023 году получила статус объекта культурного наследия федерального значения.