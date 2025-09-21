В Доминикане задержан россиянин по делу о «фабрике троллей» Пригожина
Правоохранительные органы Доминиканской Республики задержали 25-летнего россиянина Дмитрия Новикова по подозрению в руководстве платформой для манипуляций в социальных сетях, связанной с российским проектом «Лахта» (известно как «фабрика троллей»). Об этом сообщает Dominican Today со ссылкой на заявление прокуратуры Доминиканской Республики.
По данным следствия, Новиков выдавал себя за спортсмена смешанных единоборств, чтобы скрыть свою настоящую деятельность. Он координировал кампании по дезинформации в Доминикане и других странах региона, используя местных помощников для маскировки происхождения контента. Финансирование операции осуществлялось через криптовалютные платформы, включая Binance (Bitcoin и Ethereum), что может указывать на связь с отмыванием денег.
При обыске виллы были обнаружены доказательства, связывающие Новикова с незаконной торговлей оружием. Доминиканская прокуратура назвала это задержание одним из самых серьезных ударов по международным дезинформационным сетям в регионе.
Проект «Лахта» (или «Агентство интернет-исследований») широко известен как «фабрика троллей», основанная российским бизнесменом Евгением Пригожиным. По данным Минюста США, структура использовалась для вмешательства в американские выборы 2016 года.
