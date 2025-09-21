В Доминикане задержан россиянин по делу о «фабрике троллей» Пригожина

21 сентября 2025, 05:41

Фото: iStock / IPGGutenbergUKLtd

Правоохранительные органы Доминиканской Республики задержали 25-летнего россиянина Дмитрия Новикова по подозрению в руководстве платформой для манипуляций в социальных сетях, связанной с российским проектом «Лахта» (известно как «фабрика троллей»). Об этом сообщает Dominican Today со ссылкой на заявление прокуратуры Доминиканской Республики.