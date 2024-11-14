Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Обрушение автомобильного моста в Крыму: реальные причины ЧП, число жертв и связь с ВСУ

Обрушение автомобильного моста в Крыму: реальные причины ЧП, число жертв и связь с ВСУ

Обрушенный мост в Крыму (Фото: тг-канал МЧС России)

Обрушенный мост в Крыму (Фото: тг-канал МЧС России)

Вечером 13 ноября в Крыму обрушился автомобильный мост, соединяющий села Изумрудное и Маслово на автодороге, ведущей в Джанкой. В момент инцидента на мосту находились грузовик и легковой автомобиль. Известно, что в результате ЧП есть пострадавшие. О причинах произошедшего расскажет «Радио 1».


Обрушение моста в Крыму 13 ноября: что известно


Информацию об обрушении моста на дороге Джанкой-Маслово первой озвучила глава местной администрации Инна Федоренко. Она призвала жителей сохранять спокойствие и сообщила, что для удобства граждан разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро. Федоренко также отметила, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Причина обрушения моста


СК России назвал вероятную причину обрушения моста в Джанкойском районе. Инцидент произошел в результате движения перегруженного большегруза. В связи с этим Крымское следственное управление начало проверку.
«Запущена проверка по факту происшествия на автодороге Джанкой — Маслово, где обрушение моста произошло из-за движения перегруженного большегруза», — сообщается в официальном заявлении.

Сотрудники МЧС на месте обрушения моста в Крыму (Фото: тг-канал МЧС России)

Что известно о пострадавших и последствиях ЧП


По итогам медицинского обследования один из пострадавших был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое, сообщает Министерство здравоохранения Республики Крым. Второму пострадавшему была оказана амбулаторная помощь, он отказался от госпитализации.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия и изучают техническую документацию по мосту. В рамках проверки будет оцениваться состояние путепровода и его потенциальная аварийность. На месте работает руководитель следственного отдела по городу Джанкой Маргарита Исупова.

Перевозки между Крымом и Запорожской областью приостановлены


Грузовые железнодорожные перевозки между Крымом и Запорожской областью временно остановлены из-за обрушения моста. Восстановление движения планируется в течение суток, сообщили в Министерстве транспорта и транспортной инфраструктуры Запорожской области.

Возможная связь с ВСУ



Авторы телеграм-канала «Рыбарь» обратили внимание на то, что путепровод находился на трассе 35Н-293 (также известной как С-010722) и пересекал железную дорогу, ведущую из Джанкоя на север в направлении Новоалексеевки и Мелитополя.

Аналитики указали, что «как минимум на некоторое время» железная дорога будет закрыта. Они добавили, что утрата автодороги не станет серьезной проблемой для ВС РФ благодаря наличию дублирующих трасс и объездов, однако временное перекрытие железной дороги может создать определенные сложности.

Уточняется, что военная логистика на некоторое время будет нарушена, так как путь по единственной железнодорожной линии через Херсонскую область оказался перерезан. Теперь добраться по железной дороге можно только через Крымский мост и Керченскую переправу с паромом, которые сохраняют свою важность, подчеркивает «Рыбарь».

По мнению авторов канала, повреждение моста может быть намеренным актом ВСУ, однако эта версия официально не подтверждена.

Читайте также:

СК РФ завёл уголовное дело после взрыва автомобиля военного в Севастополе

В США сделали неожиданное заявление про Крым

Два человека погибли при пожаре в Крыму: причина возгорания — курение в постели
#проверка
#помощь
#следственный комитет
#мчс
#перевозки
#уголовное прокуратура
#следователи
#чп
#пострадавший
#водитель
#травмы
#инцидент
#крым
#происшествия
#ск рф
#статьи
Названа причина обрушения моста в Крыму
Мост в Крыму обрушился из-за перегруженной фуры
14 ноября 2024, 11:10

Фото: iStock/Sergey Khakimullin

Мост в Крыму обрушился из-за перегруженной на почти 13 тонн фуры. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на начальника пожарно-спасательного отряда ведомства по региону Сергея Сорокина.
По его словам, перед мостом был установлен специальный знак, указывающий максимальный груз, с которым можно выезжать на мост, – не более 18 тонн. При этом фура перевозила порядка 30 тонн, из-за чего и произошло обрушение.

«На данный момент проводятся работы по разбору завалов при помощи инженерной техники, а также восстановительного поезда... Легковой автомобиль мы уже убрали. Остался большегруз и бетонные плиты. Сил хватает, справляемся», – рассказал Сорокин.

13 ноября стало известно, что автомобильный мост обрушился в Джанкое вместе с машинами проезжавшими по нему, минимум два человека пострадали. Происшествие произошло на дороге Джанкой — Маслово. Когда мост обрушился, по нему ехала фура и легковой автомобиль — оба транспортных средства рухнули на железнодорожные пути.

Читайте также:

Появилась обновленная информация о мосте, обрушившемся в Джанкойском районе Крыма

Движение грузовых поездов между Крымом и Запорожьем приостановлено из-за обрушения моста

Стало известно о состоянии пострадавших после обрушения моста в Крыму
#происшествие
#мост
#автомобиль
#поезда
#фура
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Нидерландах решившаяся на эвтаназию девушка передумала во время процедуры
14 ноября 2024, 10:37

Фото: istockphoto/Mininyx Doodle

Молодая жительница Нидерландов решилась на эвтаназию, которую считала единственным выходом. Однако в последнюю минуту перед смертельной инъекцией она передумала.
Роми было всего 22 года и она много лет страдала от анорексии и клинической депрессии, сообщает The Times. Четыре года назад она стала убеждать свою семью и лечащего психиатра, что единственным способом избавления от страданий для неё остаётся добровольный уход из жизни.

Согласно законодательству Нидерландов, с 2001 года эвтаназия на добровольной основе проводится для пациентов, которые постоянно испытывают непереносимые физические или душевные страдания без какой-либо перспективы улучшения.

Процедуру должны были провести в одном из хосписов города Лейден. Роми уже лежала на больничной койке, а медсестра объясняла ей последовательность своих действий. По протоколу она в последний раз задала пациентке вопрос: «Вы уверены?». Почти в самый момент инъекции девушка внезапно отказалась и начала плакать. Процедуру отменили.

Позже Роми вернулась к мысли об эвтаназии. Ей даже была назначена повторная процедура, но после уговоров друзей, родных и психиатра она продолжила терапию и отменила инъекцию. Сейчас девушка живёт в Роттердаме в коммуне для людей с психическими трудностями. Два месяца назад она поступила на курсы педагогов. В одном из интервью Роми сказала, что теперь знает, что в конце тоннеля всегда есть свет.

Читайте также:

От секс-символа XX века до эвтаназии: Как жил Ален Делон и почему так хотел умереть

Курский ветеринар случайно ввел себе препарат для эвтаназии, лег умирать и выжил

«Боюсь умирать»: эвтаназия 28-летней девушки из Нидерландов и неожиданный поступок ее бойфренда
#интервью
#свет
#медсестра
#уход
#девушка
#нидерланды
#эвтаназия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жена писателя-трансвестита до смерти избила отца ледорубом после победы Трампа
14 ноября 2024, 09:58

Фото: istockphoto/

Руководитель программы по разработке космических ракет и жена известного писателя-трансвестита Кори Берка до смерти избила отца ледорубом после победы Трампа на выборах президента США. Об этом информирует New York Post.
Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Дональд Трамп выиграл во всех семи колеблющихся штатах, которые играют ключевую роль в определении результатов президентских выборов в США. В результате он набрал 312 голосов выборщиков, тогда как Камала Харрис получила 226 голосов.

Отмечается, что 33-летняя американка была настолько потрясена результатами выборов, что напала на своего 67-летнего отца. Она повалила его на пол и несколько раз ударила ледорубом. После этого женщина разбила все окна в доме. Прибывшая полиция нашла ее улыбающейся и хлопающей в ладоши. Сначала она утверждала, что не знает, кто убил ее отца и разбил окна, но позже призналась в содеянном.

Она охарактеризовала произошедшее как акт освобождения, целью которого было привлечь внимание к проблемам в отношениях между отцами и детьми. По ее словам, их отношения с отцом были напряженными.

Ранее стало известно, что пенсионерка скончалась в подмосковной больнице после укола в ягодицу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Подмосковье таксист выкинул из машины ставшего инвалидом после СВО мужчину

Стало известно о состоянии пострадавших после обрушения моста в Крыму

В Тюмени из-за взрыва котла погибли директор и работник мебельного цеха
#дональд трамп
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пенсионерка скончалась в подмосковной больнице после укола в ягодицу
14 ноября 2024, 09:10

Фото: iStock/Nastco

В Балашихе 87-летняя пенсионерка Валентина Васильевна Гончарова скончалась в больнице после неудачного укола. Женщина была госпитализирована в неврологическое отделение ГБУЗ МО «Балашихинская областная больница» с проблемами с сосудами головного мозга. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Дочка погибшей рассказала, что медсестра пришла в палату, чтобы сделать пенсионерке укол в ягодицу. Пациентка сообщила, что эта сторона у неё вся исколота и сильно повреждена, она попросила сделать укол с другой стороны. Однако медсестра, по словам женщины, отказалась ждать, пока старушка перевернётся, и сделала инъекцию. В этот момент Валентина Васильевна закричала от боли. Позже выяснилось, что ей был поврежден седалищный нерв.

Отмечается, что ночью пенсионерка испытывала сильную боль, а на утро, пытаясь встать с кровати, упала и сломала бедро. После этого Гончарову перевели в травматологию, однако врач не осмотрел пациентку и сразу положил в палату. Дочка дважды обращалась к медицинскому персоналу с просьбой осмотреть её маму, но помощи не дождалась.

Соседки по палате сообщили, что состояние старушки ухудшалось: она становилась всё бледнее, у неё синели губы, Однако врачи не приходили. Только около 21:00 медсестра, пришедшая взять кровь, обнаружила, что Валентина Васильевна скончалась.

Дочь умершей пенсионерки Надежда обратилась с жалобами в различные инстанции и суд. Проверка Минздрава установила, что после перелома бабушку следовало перевести в отделение интенсивной терапии. Также выяснилось, что травматолог зафиксировал осмотр после смерти пациентки. Суд присудил компенсацию в размере 100 тысяч рублей, однако Надежда планирует подать апелляцию.

Читайте также:

В Подмосковье таксист выкинул из машины ставшего инвалидом после СВО мужчину

Стало известно о состоянии пострадавших после обрушения моста в Крыму

Пьяный мужчина чуть не похитил пятилетнего ребенка в магазине в Смоленской области
#подмосковье
#суд
#врачи
#проверка
#пенсионерка
#женщины
#медсестра
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье таксист выкинул из машины ставшего инвалидом после СВО мужчину
14 ноября 2024, 09:10

Фото: iStock/Highwaystarz-Photography

В Солнечногорском районе таксист выбросил из машины мужчину-инвалида, вернувшегося с специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Пострадавший, который получил травмы на фронте, сообщил, что наступил на мину, что привело к ампутации части стопы в одном из медицинских учреждений Донецка. По словам мужчины, во время поездки на такси возник конфликт с водителем. В результате ссоры таксист принял решение выбросить его из салона автомобиля.

Пострадавшего нашел на дороге другой водитель. Мужчина лежал на земле, укрытый курткой. На одной ноге у него был кроссовок, а на другой — окровавленный бинт. После оказания первой помощи пострадавший был госпитализирован.

Ранее стало известно, что российское правительство утвердило постановление о размере единовременной выплаты при получении участниками СВО ранений в зависимости от их тяжести.

До этого депутат Законодательного собрания Красноярского края Захар Енджиевский принял решение отправиться на спецоперацию. ​Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Правительство утвердило размеры выплат участникам СВО при получении ранений

ГД приняла закон об ответственности добровольцев за порчу военного имущества

Льготы ветеранам боевых действий в 2024 — 2025 году: как получить и кому положены
#такси
#конфликт
#выплаты
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появилась обновленная информация о мосте, обрушившемся в Джанкойском районе Крыма
Разбор завалов на месте обрушения моста в Крыму займет около суток
14 ноября 2024, 06:56

Фото: iStock/J2R

В Джанкойском районе Крыма произошло обрушение моста на дороге Джанкой – Маслово, который вел через железнодорожные пути. Разбор завалов займет около суток. Об этом информирует «‎РЕН ТВ».
Напомним, что причиной инцидента стала перегруженная фура, в результате чего пострадали два человека: водители грузовика и легковушки, один из которых находится в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают 43 специалиста МЧС и 16 единиц техники, которые занимаются разбором завалов.

«Сейчас сотрудники МЧС разбирают остатки рухнувшего моста, чтобы освободить железнодорожные пути. Восстановить движение поездов обещают в течение суток», — рассказал журналист Павел Лямцев.

Ранее сообщалось, что В Египте произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. В результате случившегося пострадали более 40 человек. Оказалось, что среди пострадавших 31 российский и украинский турист.

До этого на севере Пакистана в округе Диамер произошла трагедия: автобус, перевозивший участников свадебной процессии, упал в реку, унеся жизни не менее 22 человек.

Читайте также:

Стало известно, сколько людей погибло в результате наезда авто на пешеходов в Чжухае

Загруженность подмосковных дорог утром 11 ноября составила четыре балла

Топ-15 опасных дорог и трасс Подмосковья: где случается больше всего аварий в Московской области
#происшествие
#мост
#трагедия
#мчс
#водители
#фура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Движение грузовых поездов между Крымом и Запорожьем приостановлено из-за обрушения моста
14 ноября 2024, 06:08

Фото: iStock/ANGHI

Грузовые железнодорожные перевозки между Крымом и Запорожской областью временно приостановлены из-за обрушения автомобильного моста в Джанкойском районе Крыма, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта Запорожской области.
В ведомстве уточнили, что восстановление сообщения ожидается в течение суток после завершения работ по разбору обрушившегося моста, и рисков долгосрочной остановки движения нет.

Также в министерстве отметили, что пассажирские поезда из Крыма в Ростов-на-Дону не проходят через Донбасс и Новороссию.

Ранее «Радио 1» сообщало, что автомобильный мост обрушился в Джанкое вместе с машинами проезжавшими по нему.

В другом нашем материале можно прочесть о состоянии пострадавших после обрушения моста в Крыму в Джанкойском районе.

Читайте также:

Курьер наехал на коляску с новорождённым в Москве

Мужчину насмерть раздавил пресс на производстве в Москве

Мигрант на иномарке сбил 17-летнюю девушку
#мост
#перевозки
#поезда
#остановки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Возле здания Верховного суда Бразилии раздались взрывы, есть погибший
G1: взрывы в Бразилии между зданиями суда и конгресса осуществил смертник
14 ноября 2024, 05:40

Фото: iStock/trikolor

В Бразилии на Площади трех властей произошли два мощных взрыва между зданиями Верховного суда и Палаты депутатов, сообщает портал G1.
В результате инцидента, по предварительным данным, погиб один человек. Взрывы произошли с интервалом в 20 секунд вечером в среду, после чего район был оцеплен. На место прибыли пожарные и военные специалисты по взрывчатым веществам.

По информации службы безопасности Палаты депутатов, первый взрыв произошел на автомобильной стоянке между зданием суда и конгресса, где взорвался автомобиль. Затем предполагаемый смертник бросил взрывчатку в здание суда и подорвал себя у его входа.

«Первые признаки указывают на то, что мужчина, погибший перед Верховным Судом — это Франсиско Вандерли Луис, владелец автомобиля, взорвавшегося 20 секундами ранее на стоянке. Перед взрывом у Верховного суда мужчина пытался напасть на здание. Он бросил взрывчатку под навес, показал охраннику, что к его телу прикреплена взрывчатка, лег на пол и взорвал второе устройство на затылке», — сообщает сайт G1.
Известно, что погибший ранее баллотировался на муниципальных выборах от Либеральной партии в 2020 году, но не был избран.

Читайте также:

В Тюмени из-за взрыва котла погибли директор и работник мебельного цеха

Mash: Преступники неделю следили за капитаном ЧФ перед подрывом его машины

Следствие назвало основную версию подрыва машины капитана ЧФ в Севастополе
#автомобиль
#погибший
#пожарные
#взрыв
#взрывы
#здание
#бразилия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о состоянии пострадавших после обрушения моста в Крыму
Минздрав Крыма: один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии
14 ноября 2024, 03:40

Фото: iStock/gorodenkoff

В Крыму при обрушении автомобильного моста в Джанкойском районе пострадали два человека. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии, второй получил амбулаторную помощь и от госпитализации отказался.
Оба пострадавших были доставлены в Джанкойскую центральную районную больницу для обследования.

«По результатам обследования один пострадавший госпитализирован, в настоящее время его состояние оценивается как тяжелое. Второму пострадавшему оказана амбулаторная медицинская помощь, от госпитализации отказался», — говорится в заявлении минздрава.
Инцидент произошел на мосту между селами Изумрудное и Маслово на севере Крыма, где повреждено дорожное полотно.

Ранее «Радио 1» уже сообщало, что автомобильный мост обрушился в Джанкое вместе с машинами проезжавшими по нему и что минимум два человека пострадали. Подробнее читайте в нашем материале.

Читайте также:

В мытищинском микрорайоне Пирогово построят мост через Клязьму

«Визг и паника на Украине»: ВС РФ уничтожили ж/д мост по которому шло оружие для ВСУ

В Казахстане при жесткой посадке вертолета Ми-8 погиб человек
#мост
#помощь
#пострадавший
#инцидент
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате