Обрушение автомобильного моста в Крыму: реальные причины ЧП, число жертв и связь с ВСУ

Обрушенный мост в Крыму (Фото: тг-канал МЧС России)
Вечером 13 ноября в Крыму обрушился автомобильный мост, соединяющий села Изумрудное и Маслово на автодороге, ведущей в Джанкой. В момент инцидента на мосту находились грузовик и легковой автомобиль. Известно, что в результате ЧП есть пострадавшие. О причинах произошедшего расскажет «Радио 1».
Обрушение моста в Крыму 13 ноября: что известно
Информацию об обрушении моста на дороге Джанкой-Маслово первой озвучила глава местной администрации Инна Федоренко. Она призвала жителей сохранять спокойствие и сообщила, что для удобства граждан разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро. Федоренко также отметила, что на месте происшествия работают экстренные службы.
Причина обрушения моста
СК России назвал вероятную причину обрушения моста в Джанкойском районе. Инцидент произошел в результате движения перегруженного большегруза. В связи с этим Крымское следственное управление начало проверку.
«Запущена проверка по факту происшествия на автодороге Джанкой — Маслово, где обрушение моста произошло из-за движения перегруженного большегруза», — сообщается в официальном заявлении.
Сотрудники МЧС на месте обрушения моста в Крыму (Фото: тг-канал МЧС России)
Что известно о пострадавших и последствиях ЧП
По итогам медицинского обследования один из пострадавших был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое, сообщает Министерство здравоохранения Республики Крым. Второму пострадавшему была оказана амбулаторная помощь, он отказался от госпитализации.
В настоящее время следователи осматривают место происшествия и изучают техническую документацию по мосту. В рамках проверки будет оцениваться состояние путепровода и его потенциальная аварийность. На месте работает руководитель следственного отдела по городу Джанкой Маргарита Исупова.
Перевозки между Крымом и Запорожской областью приостановлены
Грузовые железнодорожные перевозки между Крымом и Запорожской областью временно остановлены из-за обрушения моста. Восстановление движения планируется в течение суток, сообщили в Министерстве транспорта и транспортной инфраструктуры Запорожской области.
Возможная связь с ВСУ
Авторы телеграм-канала «Рыбарь» обратили внимание на то, что путепровод находился на трассе 35Н-293 (также известной как С-010722) и пересекал железную дорогу, ведущую из Джанкоя на север в направлении Новоалексеевки и Мелитополя.
Аналитики указали, что «как минимум на некоторое время» железная дорога будет закрыта. Они добавили, что утрата автодороги не станет серьезной проблемой для ВС РФ благодаря наличию дублирующих трасс и объездов, однако временное перекрытие железной дороги может создать определенные сложности.
Уточняется, что военная логистика на некоторое время будет нарушена, так как путь по единственной железнодорожной линии через Херсонскую область оказался перерезан. Теперь добраться по железной дороге можно только через Крымский мост и Керченскую переправу с паромом, которые сохраняют свою важность, подчеркивает «Рыбарь».
По мнению авторов канала, повреждение моста может быть намеренным актом ВСУ, однако эта версия официально не подтверждена.
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