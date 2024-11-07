Два человека погибли при пожаре в Крыму: причина возгорания — курение в постели

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В ночь на пятницу в Симферополе произошло возгорание в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома, в результате которого погибли два человека.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым, тела погибших были обнаружены газодымозащитной службой (ГДЗС) во время проведения разведки.
По предварительной информации, причиной пожара стало курение в постели.
Пожарные ликвидировали огонь на площади 30 кв.м. К работам привлекались 22 специалиста и 4 единицы техники МЧС.
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«Этой ночью в Симферополе в пятиэтажном жилом доме произошло возгорание квартиры на пятом этаже. Во время разведки звеном ГДЗС были обнаружены двое погибших», — передает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.
По предварительной информации, причиной пожара стало курение в постели.
Пожарные ликвидировали огонь на площади 30 кв.м. К работам привлекались 22 специалиста и 4 единицы техники МЧС.
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Мария Моисеева