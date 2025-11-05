В жилом доме в Москве обрушились перекрытия — видео последствий
Прокуратура Москвы опубликовала в своём Telegram‑канале видеозапись из жилого дома, где частично обрушилась конструкция перекрытия.
В подписи к ролику указали, что сведений о пострадавших не поступало. Бабушкинские межрайоннные прокуроры взяли под контроль установление причин и обстоятельств происшествия, а также следят за соблюдением прав граждан и устранением последствий.
ЧП произошло 5 ноября в четырёхэтажном доме. По данным Telegram‑канала Mash, повреждения были у перекрытий между первым и вторым этажами. Из здания эвакуировали семь человек, в том числе двух несовершеннолетних.
На место выезжали сотрудники столичного МЧС. В ведомстве заявляли, что обрушение случилось во время ремонта в административной нежилой части строения, находящейся в частной собственности, и в момент инцидента людей в помещении не было.
