В жилом доме в Москве обрушились перекрытия — видео последствий

05 ноября 2025, 19:00

Прокуроры сняли на видео последствия обрушения перекрытий в жилом доме в Москве

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Прокуратура Москвы опубликовала в своём Telegram‑канале видеозапись из жилого дома, где частично обрушилась конструкция перекрытия.