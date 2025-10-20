Следователей заинтересовало жесткое избиение воспитанницы детдома

20 октября 2025, 12:42

В Кузбассе завели дело на руководство детдома, где воспитанники избили сверстницу

Фото: Медиасток.рф

В Кемеровской области хотят привлечь к ответственности администрацию детского дома, в котором воспитанники избили сверстницу. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.