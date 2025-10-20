Следователей заинтересовало жесткое избиение воспитанницы детдома
В Кемеровской области хотят привлечь к ответственности администрацию детского дома, в котором воспитанники избили сверстницу. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
Следователи обратили внимание на видео, на котором подростки издеваются над девочкой. В связи с произошедшим они возбудили уголовное дело о халатности.
В настоящее время выясняются точные причины и обстоятельства инцидента, включая степень ответственности сотрудников и руководства. Действия нападавших также получат правовую оценку. Сейчас решается вопрос о дополнительных мерах в их отношении.
Ранее сообщалось, что в детском саду Еманжелинска медсестра толкнула маленького ребенка, в результате чего он разбил голову о лавочку.
