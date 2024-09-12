Обследование пострадавшего от атаки БПЛА дома в Раменском завершат в пятницу

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
В доме №6 в Спортивном проезде в Раменском продолжают обследование и фиксацию повреждений, полученных в результате удара беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Представители Фонда капитального ремонта Подмосковья, администрации городского округа, управляющей компании и подрядной организации провели осмотр дома для составления дефектной ведомости. Специалисты обсудили предварительный план восстановления здания. До конца следующего дня подрядчики намерены завершить подготовку ведомости, а в выходные приступить к сооружению защитных конструкций вокруг дома», – говорится в сообщении.Жителям дома сообщили, что организацией допуска в квартиры занимается управляющая компания ООО «УК Веста Комфорт». Для оперативного общения создан специальный домовой чат в Telegram.
10 сентября при атаке дронов были серьёзно повреждены многоквартирные дома в Спортивном проезде и на ул. Высоковольтной в Раменском. Погибла женщина, были ранены восемь человек. Для пострадавших развернули три пункта временного пребывания: в ДК им. Воровского, Раменском доме учителя, а также школе №5 на ул. Высоковольтной. В городе собирают помощь пострадавшим.
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Лора Луганская