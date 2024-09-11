Часть жильцов повреждённого ударом БПЛА дома в Раменском возвращается в квартиры

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Специалисты продолжают комплексное техническое обследование многоквартирного дома №6 в Спортивном проезде в Раменском, пострадавшего от удара беспилотника. В кратчайшие сроки после работы оперативных служб эксперты строительного контроля начали осматривать здание, чтобы проверить целостность и прочность конструкций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
По результатам обследования жильцам квартир с 1-го по 6-й этажи было разрешено вернуться домой. Подача воды и электричества в этих квартирах уже восстановлена. Для жильцов помещений с 7-го по 17-й этажи организовали временное размещение в специальных пунктах или съёмных квартирах.
После получения заключения экспертов подрядная организация Фонда капитального ремонта Московской области начнёт восстанавливать повреждённые конструкции и проводить ремонт.
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После получения заключения экспертов подрядная организация Фонда капитального ремонта Московской области начнёт восстанавливать повреждённые конструкции и проводить ремонт.
«Мы принимаем все необходимые меры для оперативного восстановления дома и обеспечения жильцов безопасными условиями проживания. Восстановление конструктивных элементов будет проведено по самым высоким стандартам качества и безопасности. Жильцов обеспечивают оперативной информацией и всем необходимым», – сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.10 сентября при атаке дронов были серьёзно повреждены многоквартирные дома в Спортивном проезде и на ул. Высоковольтной в Раменском. Погибла женщина, были ранены восемь человек. Для пострадавших развернули три пункта временного пребывания: в ДК им. Воровского, Раменском доме учителя, а также школе №5 на ул. Высоковольтной. В городе собирают помощь пострадавшим.
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Лора Луганская