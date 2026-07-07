Обучавший стажерку пилот выпрыгнул из самолета в Европе

07 июля 2026, 20:31

DS: выполнявший тренировочный полет пилот выпрыгнул из самолета в Аргентине

Фото: istockphoto/ViktorCap

Опытный пилот коммерческой авиации, 42-летний инструктор Леандро Андрес Бертаццо, выпрыгнул из кабины самолёта Cessna C-150 во время тренировочного полёта с 22-летней стажёркой. Инцидент случился на высоте около 250 метров, сообщает Daily Star.