Обучавший стажерку пилот выпрыгнул из самолета в Европе
Опытный пилот коммерческой авиации, 42-летний инструктор Леандро Андрес Бертаццо, выпрыгнул из кабины самолёта Cessna C-150 во время тренировочного полёта с 22-летней стажёркой. Инцидент случился на высоте около 250 метров, сообщает Daily Star.
По словам девушки, перед прыжком Бертаццо произнёс фразы: «Ты знаешь, что тебе нужно делать» и «Продолжай двигаться вперёд». Затем он снял наушники, убрал мобильный телефон, отстегнул ремень безопасности и открыл дверь, после чего покинул борт. Стажёрка, полагая, что у инструктора есть парашют, немедленно взяла управление на себя, успешно выполнила все действия по экстренной посадке и благополучно приземлилась на аэродроме.
Тело пилота обнаружили в поле неподалёку от населённого пункта Толедо в ходе поисков, организованных директором школы Эдуардо Альваресом и его коллегами. Медики констатировали смерть на месте.
Известно, что ранее в тот же день Бертаццо проводил ещё один тренировочный вылет с другим учеником — без каких-либо происшествий. Коллеги характеризовали его как жизнерадостного и высокопрофессионального специалиста. Накануне трагедии он планировал перейти на работу в крупную авиакомпанию. Позже выяснилось, что мужчина проходил курс психиатрического лечения, о чём знали только члены его семьи.
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