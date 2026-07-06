Гидросамолёт с пассажирами на борту рухнул в Нью-Йорке, есть пострадавшие
В Нью-Йорке потерпел крушение гидросамолёт, на борту которого находились восемь пассажиров. Об этом сообщает газета New York Post (NYP) со ссылкой на представителей властей.
Воздушное судно совершило жёсткую посадку на воду и частично опрокинулось в проливе Ист-Ривер. Инцидент зафиксировали в зоне, прилегающей к паромной станции Манхэттена и терминалу Skyport. Пожарная служба Нью-Йорка оперативно эвакуировала всех пассажиров. Двоих пострадавших, которые получили легкие травмы, осмотрели медики.
После завершения спасательной операции гидросамолёт отбуксировали к причалу, в спасательных работах участвовали не менее пяти судов. Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Челябинске посетитель бара сжёг свой паспорт во время гулянки из-за спора с приятелями. Правоохранительные органы начали проверку инцидента: закон рассматривает совершенное действие как административное правонарушение с наложением штрафа или как уголовное преступление.
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